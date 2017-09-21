Льюис Хэмилтон: "Борьба с Феттелем еще будет плотной"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не уверен, что имеет большое преимущество над Себастьяном Феттелем в чемпионате мира. Британец опережает гонщика "Феррари" на 28 очков.

– Впереди гонка в Японии, где нужно много прижимной силы, – цитирует Bild Хэмилтона. – Это определенно не будет наша сильнейшая гонка. В Бразилии тоже конкуренты будут сильны. В Мексике команды с хорошей прижимной силой станут успешнее. Честно говоря, думаю, что борьба будет очень плотной. Трудно предсказать ее исход. Посмотрим уже по факту.