Уличная атлетика при поддержке Datsun
09:49 | Формула-1

Льюис Хэмилтон: "Борьба с Феттелем еще будет плотной"


Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не уверен, что имеет большое преимущество над Себастьяном Феттелем в чемпионате мира. Британец опережает гонщика "Феррари" на 28 очков.

– Впереди гонка в Японии, где нужно много прижимной силы, – цитирует Bild Хэмилтона. – Это определенно не будет наша сильнейшая гонка. В Бразилии тоже конкуренты будут сильны. В Мексике команды с хорошей прижимной силой станут успешнее. Честно говоря, думаю, что борьба будет очень плотной. Трудно предсказать ее исход. Посмотрим уже по факту.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий