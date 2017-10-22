Льюис Хэмилтон: "Без Росберга атмосфера в "Мерседесе" стала лучше"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что ему комфортнее работать в команде без Нико Росберга. Немец был партнером британца в последние годы и стал чемпионом мира в прошлом сезоне, после чего завершил карьеру.

– Задача для меня легче не стала, но атмосфера стала более приятной для работы, – цитирует F1i Хэмилтона. – Удаление негатива и замена его на позитив всегда сказывается благоприятно. Все снова хорошо работает. Хотя ехать я буду в любом случае одинаково, где бы Росберг ни находился. Это похоже на нездоровые отношения. Когда вы вместе, кажется, что все нормально. Но когда расстаетесь, понимаете, что эти отношения были так себе. Теперь у нас позитивно все в команде.