Лука ди Монтедземоло: "Сейчас пилоты говорят одно и то же, от них ничего не зависит"

Бывший президент "Феррари" Лука ди Монтедземоло считает, что новые владельцы "Формулы-1" должны ее реформировать. По его мнению, важнее всего наладить контакт с болельщиками.

– Они должны лучше общаться с публикой, – цитирует F1i ди Монтедземоло. – Правила должны быть упрощены, и нужно укрепить концепцию того, что "Формула-1" – спорт с сильными европейскими традициями. Нет смысла проводить гонки в таких странах, как Корея или Индия. Должно быть больше взаимодействия с болельщиками на трассах. Спорт не может существовать без поклонников. И пилоты должны иметь право быть свободными и говорить то, что думают. Сейчас на пресс-конференциях пилоты говорят одно и то же. Они не играют никакой роли. Энцо Феррари говорил, что успех на 50 процентов зависит от машины, на 50 процентов – от пилота. Сейчас же 80 процентов успеха – это машина.