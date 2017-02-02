Лука ди Монтедземоло: "Предложил Экклстоуну помочь найти работу"

Бывший глава "Феррари" Лука ди Монтедземоло не удивлен уходом Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера "Формулы-1". Решение об отставке Экклстоуна приняли новые владельцы серии.

– Мы недавно беседовали с Берни, и я в шутку предложил ему помочь найти работу, – цитирует La Repubblica ди Монтедземоло. – События последних недель были неизбежны. Нельзя требовать перемен от 86-летнего человека. И нельзя требовать от людей, которые потратили на покупку бренда 8,5 миллиарда долларов, отказаться от планов по модернизации "Формулы-1". А она нуждается в реформах.