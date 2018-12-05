Лука ди Монтедземоло: "Хэмилтон выиграл бы титул и за рулем "Феррари"

Бывший президент "Феррари" Лука ди Монтедземоло считает, что Льюис Хэмилтон в нынешнем сезоне выиграл бы чемпионат и за рулем итальянского болида. По его мнению, именно мастерство британца склонило чашу весов в пользу "Мерседеса".

– В этом голу Хэмилтон сделал больше, чем его машина, – цитирует F1i ди Монтедземоло. – Вероятно, это его лучший сезон с начала карьеры в "Формуле-1". Уверен, что с таким уровнем он бы выиграл титул и за рулем "Феррари". И я не хочу при этом принизить Феттеля. В какой-то момент в нынешнем сезоне машина "Феррари" была лучше "Мерседеса", но ей не хватило чего-то. Феттель совершил ряд фатальных ошибок, хотя он остается пилотом высочайшего класса.