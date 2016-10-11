Лука Балдиссери: "В "Феррари" царит атмосфера репрессий - сотрудники запуганы"

Бывший инженер "Феррари" Лука Балдиссери, покинувший команду в конце 2015 года после 23 лет работы, считает, что действующее руководство виновато в проблемах "Скудерии". Специалист отметил, что гонщики так же не лучшим образом выполняют свою работу.

– К сожалению, ни у Серджио Маркионе, ни у Маурицио Арривабене нет опыта работы в "Формуле-1" и понимания культуры гонок, – цитирует Autosport Балдиссери. – Сейчас Ferrari не команда, а группа запуганных людей. В Маранелло царит атмосфера репрессий. Сотрудники команды не придумывают ничего нового, не принимают никаких решений, потому что боятся быть с позором уволенными. Но некоторые отделы работают хорошо, как, например, моторостроительное подразделение, которое после 2014 года добилось значительного прогресса.

Когда команда вернется на вершину? Когда добьется эффективной организации и стабильности, начнут появляться хорошие идеи, а гонщики перестанут допускать ошибки, хотя проблема сейчас не в них.