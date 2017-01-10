Лоу ушел из "Мерседеса"

Технический директор Пэдди Лоу покинул "Мерседес", сообщает официальный сайт команды. По информации СМИ, Лоу планирует перейти в "Уильямс", где готов совмещать посты, пока не освободится из "Торо Россо" Джеймс Ки, чей контракт истекает в 2018 году. Предыдущим техническим директором "Уильямса" был Пэт Симондс, решивший завершить карьеру.

- Падди сыграл важную роль в нашем успехе последние три с половиной года. Мы благодарны ему за его вклад в историю "Мерседеса", - сказал глава "Мерседеса" Тото Вольфф. - Успех в "Формуле-1" достигается не сильными индивидуальностями, а силой команды. У нас есть все, чтобы продолжить добиваться успеха в ближайшие годы.

- У меня были невероятно успешные и классные три с половиной года в "Мерседесе", где я поработал с потрясающей командой, - сказал Лоу. - Сейчас я жду с нетерпением нового вызова и желаю всем успеха в "Мерседесе".