Лэнс Стролл: "Жаль, что люди видят только деньги моего отца"

Пилот программы развития "Уильямса" Лэнс Стролл ответил чемпиону мира Жаку Вильневу, который заявил, что молодой гонщик получит свой шанс из-за богатства отца. Стролла рассматривают как одного из кандидатов на замену Фелипе Массы.

– Я не хочу вдаваться в эти споры, – цитирует Auto Hebdo Стролла. – Мне нужно беречь энергию. Жак думает, что хочет. Жаль, что люди видят только деньги. Да, это дает определенные возможности. Но мы все знаем, насколько тяжел автоспорт. Мой отец – это спонсор. Вот и все. Но я выиграл два чемпионата "Формулы-3", могу выиграть и третий. Это что-то да значит. Нельзя изменить менталитет людей.