08:37 | ФОРМУЛА-1

Лэнс Стролл: "За деньги успех не купишь"

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Новичок "Уильямса" Лэнс Стролл не отрицает, что оказаться в "Формуле-1" ему помогла финансовая поддержка отца. Однако канадец уверен, что своими выступлениями заставит замолчать критиков.

– Когда ты начинаешь в картинге в 8 лет, необходимо, чтобы семья помогала финансово, – цитирует F1i Стролла. – Без этой поддержки я бы не оказался в Европе и не исполнил бы мечту. Но ни за какие деньги нельзя купить успех. Именно гонщик управляет машиной и достигает результатов. Пилот должен пользоваться шансом.

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