10:49 | Формула-1

Лэнс Стролл: "Я не получил удовольствия от сезона в "Уильямсе"

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Пилот "Уильямса"  Лэнс Стролл признался, что сезон дался ему очень тяжело. Британская команда стала худшей в чемпионате, но канадец набрал шесть очков.

– Не могу сказать, что наслаждался этим сезоном, – цитирует F1Today Стролла, который продолжит выступление в "Форс Индии". – Просто хочу уже переключиться на другую работу. У нас была худшая машина в этом сезоне. Так что дальше путь только наверх. Это был сложный год, но я вырос как пилот, набрал шесть очков. Это не лучший результат, но я отдавал на трассе все.

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