Лэнс Стролл: "Воспользовались смешанными погодными условиями"

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл остался доволен квалификацией "Гран-при Венгрии". Канадец вышел во второй сегмент и показал 15-й результат.

– У меня был хороший первый сегмент, и я вышел во второй, что очень приятно, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Стролла. – Мы воспользовались смешанными погодными условиями и добились позитивного результата. Но под дождем я перестарался и потерял мшину. В дождь приходится рисковать, и порой случаются ошибки. Мне не очень повезло с местом, в котором произошла ошибка. Надеюсь, что в гонке сможем хорошо выступить.