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Лэнс Стролл: "В Италии буду действовать также, как если бы стартовал с 12 места"


Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл выразил радость в связи с итогами квалификации "Гран-при Италии". Канадец показал четвертый результат, но благодаря штрафам пилотов "Ред Булл" Макса Ферстаппена и Даниэля Риккьярдо стартует со второго места в предстоящей гонке.

– Квалификация получилась блестящей, я получил удовольствие, – цитирует BBC Стролла. – Сегодня я идеально чувствовал свой болид, который оказался более конкурентоспособным в дождливый день. Несмотря на то, что впервые пилотировал в "Королевских гонках" при таких погодных условиях, чувствовал себя свободно. Не хочу предсказывать никаких результатов предстоящей гонки. Я буду действовать также, как если бы стартовал с 12 места.

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