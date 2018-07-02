Лэнс Стролл: "Стартовал хорошо, а потом просто пришлось выживать"

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл рассчитывал успешнее выступить на "Гран-при Австрии". Канадец финишировал 13-м, опередив только партнера по команде Сергея Сироткина.

– Я думал, что мы можем выступить лучше, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Стролла. – После квалификации я надеялся, что мы сможем сразиться с некоторыми другими командами, но история повторилась. Стартовал я хорошо, отыграл ряд позиций, а потом пришлось просто выживать на трассе. Мы были очень медленными до самого финиша, не могли найти темп. Боролись с шинами, с температурой – со всем. Ничего нельзя было сделать.