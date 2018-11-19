Лэнс Стролл: "Сложно вспомнить, когда Хэмилтон ошибался или у него ломалась машина"

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл считает, что Льюис Хэмилтон стал чемпионом в пятый раз в нынешнем сезоне благодаря своей стабильности. По мнению канадца, гонщик "Мерседеса" предпочитал набирать очки, не рискуя.

– Он просто очень последователен, – цитирует F1Today Стролла. – Я не знаю, какие процессы происходят в "Мерседесе" за кулисами, но почти невозможно вспомнить, когда Льюис совершал ошибку, или у него что-то ломалось. Ключевой фактор чемпионства – простой набор очков. Когда ты едешь третьим, а прорываться на вторую позицию рискованно, то просто смирись и согласись на эти очки. Это все складывается от гонки к гонке. В последних сезонах так и было.