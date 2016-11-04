Лэнс Стролл: "Не буду отрицать, что я пришел в "Уильямс" благодаря деньгам"

Новый пилот "Уильямса" Лэнс Стролл не стал отрицать, что получил место в команде благодаря спонсорской поддержке, однако добавил, что ключевую роль сыграли его результаты в младших гоночных сериях. В следующем сезоне 18-летний сын канадского миллиардера Лоуренса Стролла заменит в конюшне из Гроува Фелипе Массу и будет напарником Валттери Боттаса. В 2015-м Стролл в доминирующем стиле завоевал титул в европейской "Формуле-3", выиграв 14 из 30 гонок.

– У каждого человека свое собственное мнение, и я не могу на это повлиять, – цитирует Autosport Стролла. – Я пришел благодаря деньгам и не буду этого отрицать. Но я считаю, что заслужил место в "Формуле-1", потому что выигрывал в каждом чемпионате, в котором выступал. Сейчас ФИА ужесточила условия получения суперлицензии, поэтому нельзя просто взять и купить место. Нужно проявить себя и выиграть в младших категориях.

Не знаю, что тут еще можно сказать. Не хочу загадывать, когда смогу доказать, что оказался здесь не только из-за денег, потому что это зависит не только от меня. Мне просто нужно сосредоточиться на своем деле. Я очень рад оказаться здесь и с нетерпением жду следующего сезона.