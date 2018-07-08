Лэнс Стролл: "Машина ведет себя непредсказуемо"

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл признался, что не понимает, почему его машину развернуло во время квалификации "Гран-при Великобритании". Из-за вылета он не смог показать никакого времени.

– В этом повороте я ничего особенного не сделал. Все как обычно, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Стролла. – В машине что-то изменилось, маневр вышел агрессивным. Мы все время боремся с проблемами, связанными со стабильностью. Машина ведет себя непредсказуемо. Нам надо с ней разобраться. Это было очень странно. Я был шокирован: все случилось внезапно. А после разворота застрял в гравии и ничего не мог поделать.