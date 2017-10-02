Лэнс Стролл: "Феттель прилетел в меня, словно гонка еще продолжалась"

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл остался доволен гонкой "Гран-при Малайзии". Он отметил, что не видит своей вины в столкновении с Себастьяном Феттелем уже после финиша.

– Было жарко, и теперь я понял, почему все говорят об этом в Малайзии, – цитирует Grand Prix Стролла. – Я очень доволен результатом. Восьмое место – это фантастика. Гонка выдалась хорошей, борьба была все время. Уже после финиша я был на привычной траектории, собирал резину, переключил режим машины. И в это время Феттель прилетел в меня на скорости, словно гонка еще продолжалась.