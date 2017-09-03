Лауда опроверг слухи об интересе "Мерседеса" к Ферстаппену

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отрицает интерес команды к пилоту "Ред Булла" Максу Ферстаппену. Бывший гонщик утверждает, что, несмотря на его встречу с отцом гонщика и боссами австрийской конюшни, слухи не имеют под собой никакого смысла.

- В этих слухах нет никаого смысла, - цитирует F1i Лауду. - У Макса есть контракт, он рассчитан до 2019 года. Он должен оставаться в команде еще два года. Впрочем, до этого может произойти многое, но я не вижу смысла говорить об этом.

Напомним, голландский пилот выступает за "Ред Булл" с 2016 года, заменив в составе команды Даниила Квята.