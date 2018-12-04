Латифи будет резервным пилотом "Уильямса"

"Уильямс" объявил, что резервным гонщиком команды в 2019 году будет Николас Латифи. Канадец в 2018 году был резервистом "Форс Индии", а до этого два года провел в системе "Рено".

Латифи в следующем сезоне позволят выступить в шести первых практиках перед "Гран-при", а также во время двух тестовых дней по ходу сезона, в один день предсезонной подготовки и в двух днях тестов с "Пирелли".

В 2018 году Латифи выступал в "Формуле-2", где находится уже четвертый год подряд. Он занял девятое место в общем зачете.