Lamborghini не планирует возвращаться в "Формулу-1"

Бывший руководитель команды "Феррари", а ныне исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали рассказал, что в настоящее время у его компании, входящей в состав Volkswagen Group, нет интереса к возвращению в "Формулу-1".

- Только для участия в чемпионате требуются слишком большие вложения, а что говорить о борьбе за победы, – цитирует Доменикали Autosport. – Тем не менее, в будущем это была бы отличная платформа для Volkswagen Group. Но до тех пор, пока Ф-1 разделена на два лагеря, мы не будем участвовать.

В конце 80-х и начале 90-х Lamborghini была поставщиком двигателей для "Формулы-1", а в 1991-м при содействии частной команды Modena выставила на старт собственное шасси.