Квяту не дали продемонстрировать новый болид "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в наигранной сцене решил показать болельщикам новый болид команды, находящийся на базе в Фаэнце. Тем не менее, один из сотрудников "Торо Россо" не позволил россиянину это сделать.

– Привет, ребята! Слышал, что вам понравился ролик, в котором был показан запуск мотора, – сказал Квят. – И тут я подумал: почему бы не постараться показать вам кое-что еще дополнительно? Может, небольшую часть машины, что будет очень интересно, а может и нет. Вот мы и пришли. Сейчас я покажу вам некоторые детали...

– Эй-эй, не сейчас. На тестах в "Барселоне", – сказал сотрудник команды.

– "Что ж, Никола сказал нет. Придется дождаться тестов в Барселоне, извините, – подытожил Квят.

Напомним, что представление нового болида "Торо Россо" состоится 26 февраля в Барселоне.