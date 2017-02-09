Квяту не дали продемонстрировать новый болид "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в наигранной сцене решил показать болельщикам новый болид команды, находящийся на базе в Фаэнце. Тем не менее, один из сотрудников "Торо Россо" не позволил россиянину это сделать.
– Привет, ребята! Слышал, что вам понравился ролик, в котором был показан запуск мотора, – сказал Квят. – И тут я подумал: почему бы не постараться показать вам кое-что еще дополнительно? Может, небольшую часть машины, что будет очень интересно, а может и нет. Вот мы и пришли. Сейчас я покажу вам некоторые детали...
– Эй-эй, не сейчас. На тестах в "Барселоне", – сказал сотрудник команды.
– "Что ж, Никола сказал нет. Придется дождаться тестов в Барселоне, извините, – подытожил Квят.
Напомним, что представление нового болида "Торо Россо" состоится 26 февраля в Барселоне.
Don't you dare, @Dany_Kvyat 😱😱😱 Hands off!!! ⛔️ #STR12 📵 pic.twitter.com/jmE77X3SGu– Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 8 февраля 2017 г.
george64
Смотрю: в новости про Квята один комментарий. И кто бы это мог быть? Конечно болобок! Открываю... Точно!!! ))))))))))
21:31 9 февраля
КолобокКолобков
Ага,так фильмы снимают, типа псевдо-документалки ))) А вообще сразу было понятно, что изька только в роли шута там нужен...
20:42 9 февраля