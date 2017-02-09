19:18 9 февраля | ФОРМУЛА-1

Квяту не дали продемонстрировать новый болид "Торо Россо"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в наигранной сцене решил показать болельщикам новый болид команды, находящийся на базе в Фаэнце. Тем не менее, один из сотрудников "Торо Россо" не позволил россиянину это сделать.

– Привет, ребята! Слышал, что вам понравился ролик, в котором был показан запуск мотора, – сказал Квят. – И тут я подумал: почему бы не постараться показать вам кое-что еще дополнительно? Может, небольшую часть машины, что будет очень интересно, а может и нет. Вот мы и пришли. Сейчас я покажу вам некоторые детали...

– Эй-эй, не сейчас. На тестах в "Барселоне", – сказал сотрудник команды.

– "Что ж, Никола сказал нет. Придется дождаться тестов в Барселоне, извините, – подытожил Квят.

Напомним, что представление нового болида "Торо Россо" состоится 26 февраля в Барселоне.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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george64

Смотрю: в новости про Квята один комментарий. И кто бы это мог быть? Конечно болобок! Открываю... Точно!!! ))))))))))

21:31 9 февраля

КолобокКолобков

Ага,так фильмы снимают, типа псевдо-документалки ))) А вообще сразу было понятно, что изька только в роли шута там нужен...

20:42 9 февраля

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