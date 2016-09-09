20:10 | ФОРМУЛА-1

Квят зарабатывает в "Торо Россо" более чем в два раза больше Сайнса

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Самым высокооплачиваемым гонщиком в 2016 году является пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Как сообщает Business Book GP, британец заработает за год 32 миллиона евро. Данные о зарплате являются неофициальными, поскольку детали контрактов не разглашаются.

Зарплаты пилотов "Формулы-1" в 2016 году

1. Хэмилтон ("Мерседес") – 32 миллиона евро

2-3. Феттель ("Феррари") – 30 миллионов

2-3. Алонсо ("Макларен") – 30 миллионов

4. Баттон ("Макларен") – 17 миллионов

5. Росберг ("Мерседес") – 16 миллионов

6. Райкконен ("Феррари") – 8 миллионов

7. Риккьярдо ("Ред Булл") – 5,5 миллиона

8-10. Масса ("Уильямс") – 4 миллиона

8-10. Перес ("Форс Индия") – 4 миллиона

8-10. Хюлькенберг ("Форс Индия") – 4 миллиона

11-12. Грожан ("Хаас") – 3 миллиона

11-12. Боттас ("Уильямс") – 3 миллиона

13-15. Гутьеррес ("Хаас") – 750 тысяч

13-15. КВЯТ ("Торо Россо") – 750 тысяч

13-15. Магнуссен ("Рено") – 750 тысяч

16-17. Ферстаппен ("Ред Булл") – 500 тысяч

16-17. Верляйн ("Манор") – 500 тысяч

18. Сайнс ("Торо Россо") – 350 тысяч

19. Палмер ("Рено") – 250 тысяч

20-21. Наср ("Заубер") – 200 тысяч

20-21. Эрикссон ("Заубер") – 200 тысяч

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ----------------------- +100500

21:10

Алый Дракон

Это потому, что з/п определили еще в начале года, когда Квят в РБР был.

21:02

Союз Аполлонович

Да ничего не больше, у Квята там не евро, а рубли))

20:41

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