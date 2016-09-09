Квят зарабатывает в "Торо Россо" более чем в два раза больше Сайнса

Самым высокооплачиваемым гонщиком в 2016 году является пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Как сообщает Business Book GP, британец заработает за год 32 миллиона евро. Данные о зарплате являются неофициальными, поскольку детали контрактов не разглашаются.
Зарплаты пилотов "Формулы-1" в 2016 году
1. Хэмилтон ("Мерседес") – 32 миллиона евро
2-3. Феттель ("Феррари") – 30 миллионов
2-3. Алонсо ("Макларен") – 30 миллионов
4. Баттон ("Макларен") – 17 миллионов
5. Росберг ("Мерседес") – 16 миллионов
6. Райкконен ("Феррари") – 8 миллионов
7. Риккьярдо ("Ред Булл") – 5,5 миллиона
8-10. Масса ("Уильямс") – 4 миллиона
8-10. Перес ("Форс Индия") – 4 миллиона
8-10. Хюлькенберг ("Форс Индия") – 4 миллиона
11-12. Грожан ("Хаас") – 3 миллиона
11-12. Боттас ("Уильямс") – 3 миллиона
13-15. Гутьеррес ("Хаас") – 750 тысяч
13-15. КВЯТ ("Торо Россо") – 750 тысяч
13-15. Магнуссен ("Рено") – 750 тысяч
16-17. Ферстаппен ("Ред Булл") – 500 тысяч
16-17. Верляйн ("Манор") – 500 тысяч
18. Сайнс ("Торо Россо") – 350 тысяч
19. Палмер ("Рено") – 250 тысяч
20-21. Наср ("Заубер") – 200 тысяч
20-21. Эрикссон ("Заубер") – 200 тысяч
П_о_в_а_р
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ----------------------- +100500
21:10
Алый Дракон
Это потому, что з/п определили еще в начале года, когда Квят в РБР был.
21:02
Союз Аполлонович
Да ничего не больше, у Квята там не евро, а рубли))
20:41