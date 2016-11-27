16:44 | ФОРМУЛА-1

Квят вернулся в боксы на велосипеде после схода с дистанции

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят нашел необычный способ возвращения в боксы после схода с дистанции в гонке "Гран-при Абу-Даби". Россиянин завершил борьбу на 16-м круге из-за технических проблем. Он оставил свою машину в зоне безопасности и взял у стюарда велосипед. Поинтересовавшись у него, как проехать в боксы, Квят отправился туда на двухколесном транспорте.

Напомним, что этап в Абу-Даби – последний в нынешнем сезоне.

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