Квят вернулся в боксы на велосипеде после схода с дистанции

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят нашел необычный способ возвращения в боксы после схода с дистанции в гонке "Гран-при Абу-Даби". Россиянин завершил борьбу на 16-м круге из-за технических проблем. Он оставил свою машину в зоне безопасности и взял у стюарда велосипед. Поинтересовавшись у него, как проехать в боксы, Квят отправился туда на двухколесном транспорте.
Напомним, что этап в Абу-Даби – последний в нынешнем сезоне.
Vuelta Rápida para Kvyat!– #MakeF1GreatAgain (@QuinielaGP) 27 ноября 2016 г.
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