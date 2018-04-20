Квят сыграет в благотворительном футбольном матче перед "Гран-при Монако"

Российский гонщик "Феррари" Даниил Квят примет участие в благотворительном футбольном матче перед "Гран-при Монако", сообщает Autosport. Он сыграет в одной команде с Фернандо Алонсо, Себастьяном Феттелем, Эстебаном Оконом, Даниэлем Риккьярдо, Серхио Пересом, Нико Хюлькенбергом, Валттери Боттасом, Шарлем Леклером, Маркусом Эрикссоном, Карлосом Сайнсом и Робертом Кубицей.

Против команды пилотов сыграет сборная звезд. В ее составе выйдут мотоциклист Макс Бьяджи, велогонщик Калудио Кьяпуччи и князь Монако Альбер II. Игра состоится 22 мая.