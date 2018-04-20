Квят сыграет в благотворительном футбольном матче перед "Гран-при Монако"

Российский гонщик "Феррари" Даниил Квят примет участие в благотворительном футбольном матче перед "Гран-при Монако", сообщает Autosport. Он сыграет в одной команде с Фернандо Алонсо, Себастьяном Феттелем, Эстебаном Оконом, Даниэлем Риккьярдо, Серхио Пересом, Нико Хюлькенбергом, Валттери Боттасом, Шарлем Леклером, Маркусом Эрикссоном, Карлосом Сайнсом и Робертом Кубицей.
Против команды пилотов сыграет сборная звезд. В ее составе выйдут мотоциклист Макс Бьяджи, велогонщик Калудио Кьяпуччи и князь Монако Альбер II. Игра состоится 22 мая.
- Роберт Кубица
- Себастьян Феттель
- Фернандо Алонсо
- Даниэль Риккьярдо
- Нико Хюлькенберг
- Серхио Перес
- Карлос Сайнс
- Даниил Квят
- Валттери Боттас
- Эстебан Окон
- Маркус Эрикссон
ion
КолобокКолобков Я могу порыться в старых комментах 2-3 летней давности, когда Квят начинал кататься, и отрыть, где ты пишешь, что он еврей, но как придет русский пилот Сироткин, будешь за него болеть)
12:33
КолобокКолобков
Уже ура-патриотам объяснял,что нет смысла сравнивать условного колобка, или условного abs68 с такими,как условный изька. Каждый варится в своём соусе и в своей плоскости понимания реальности. изю надо сравнивать с его коллегами по цеху. Можно же быть самым крутым колобком среди других колобков, или самым тупым abs68 среди других abs68. А можно быть изей,лесорубом или каким-нибудь палмером среди таких как Алонсо например. Поэтому кому "как там до Луны" я не знаю...
07:36
abs68
а что у Квята жизнь удалась, тестируют шины на Феррари, я думаю получают за это отлично и занят любимым делом. У многих мечта жизни просто сесть за руль Феррари, а проехаться на гоночном болиде - это фантастика, теперь вот в футбол будет играть, а колобок из-за ненависти к русским даже в Турцию уехал или куда там, пусть что хочет пишет, но до Квята ему как до Солнца! А Даня в своем Монако даже не знает что есть какие-то колобки.
22:32 20 апреля
ion
Колобок! Фас! =))))
21:23 20 апреля
Versus67
Карлосу гол забей.
19:05 20 апреля