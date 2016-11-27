16:32 | ФОРМУЛА-1

Квят сошел с дистанции гонки в Абу-Даби

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят досрочно закончил гонку "Гран-при Абу-Даби". На машине россиянина возникли технические проблемы на 16-м круге, что вынудило Квята сойти с дистанции. К этому моменту Квят прорвался ближе к первой десятке, стартовав с 17-го места.

Отметим, что по ходу всего заключительного уик-энда сезона на машинах "Торо Россо" возникали технические неполадки, связанные с колесами.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Курдин

я так понимаю можно место гасли отдавать тем более тому после выигрыша GP2 больше там ездить незя

16:58

Mechutto

Просто ЛОХ

16:52

tryam

какой год такой и итог

16:51

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