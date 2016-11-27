Квят сошел с дистанции гонки в Абу-Даби

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят досрочно закончил гонку "Гран-при Абу-Даби". На машине россиянина возникли технические проблемы на 16-м круге, что вынудило Квята сойти с дистанции. К этому моменту Квят прорвался ближе к первой десятке, стартовав с 17-го места.

Отметим, что по ходу всего заключительного уик-энда сезона на машинах "Торо Россо" возникали технические неполадки, связанные с колесами.