20:18 | Формула-1

Квят проведет "Гран-при США" с бывшим инженером Сайнса

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"Торо Россо" проведет "Гран-при США" в новом составе. За руль болида вернется россиянин Даниил Квят, а его партнером станет Брендон Хартли, сообщает Motosport. На "Гран-при Японии" за команду выступали Карлос Сайнс и Пьер Гасли.

Кроме того, изменится и состав инженерных бригад. Квяту будет помогать Марко Матасса, который с 2015 года работал с Карлосом Сайнсом.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/kvyat-inzhener-toro-rosso-ssha-966641/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

изька и по-итальянски если что может сказать как его всё зае**** )))))))))))))) Кстати уверен,что именно в тот момент руководство РБ окончательно решило выкинуть это еврейчика на обочину автоспорта :)

20:55

Kimi_

Да уж....Квяту и своего инженера не дали)))

20:55