Квят проведет "Гран-при США" с бывшим инженером Сайнса

"Торо Россо" проведет "Гран-при США" в новом составе. За руль болида вернется россиянин Даниил Квят, а его партнером станет Брендон Хартли, сообщает Motosport. На "Гран-при Японии" за команду выступали Карлос Сайнс и Пьер Гасли.

Кроме того, изменится и состав инженерных бригад. Квяту будет помогать Марко Матасса, который с 2015 года работал с Карлосом Сайнсом.