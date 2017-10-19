Квят проведет "Гран-при США" с бывшим инженером Сайнса

"Торо Россо" проведет "Гран-при США" в новом составе. За руль болида вернется россиянин Даниил Квят, а его партнером станет Брендон Хартли, сообщает Motosport. На "Гран-при Японии" за команду выступали Карлос Сайнс и Пьер Гасли.
Кроме того, изменится и состав инженерных бригад. Квяту будет помогать Марко Матасса, который с 2015 года работал с Карлосом Сайнсом.
Дополнительная информация
https://ru.motorsport.com/f1/news/kvyat-inzhener-toro-rosso-ssha-966641/
КолобокКолобков
изька и по-итальянски если что может сказать как его всё зае**** )))))))))))))) Кстати уверен,что именно в тот момент руководство РБ окончательно решило выкинуть это еврейчика на обочину автоспорта :)
20:55
Kimi_
Да уж....Квяту и своего инженера не дали)))
20:55