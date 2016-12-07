17:13 | ФОРМУЛА-1

Квят прошел подгонку сиденья

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят сегодня на базе команды в Фаэнце прошел процедуру подгонки сиденья в болиде следующего сезона, сообщает пресс-служба коллектива. Напомним, что в середине октября "Торо Россо" объявило о продлении контракта россиянина до конца сезона-2017.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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_Я_против_Астротерфа_

Судя по взгляду он валит.......

18:26

Dionis741

Судя по взгляду из-под забрала, сиденье в некоторых местах тесновато.

17:36

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