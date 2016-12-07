Квят прошел подгонку сиденья

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят сегодня на базе команды в Фаэнце прошел процедуру подгонки сиденья в болиде следующего сезона, сообщает пресс-служба коллектива. Напомним, что в середине октября "Торо Россо" объявило о продлении контракта россиянина до конца сезона-2017.
.@Dany_Kvyat in da house today, in Faenza 😱– Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 7 декабря 2016 г.
2017 #STR12 Seat fitting 💺😏 pic.twitter.com/FPe2W0ylC1
_Я_против_Астротерфа_
Судя по взгляду он валит.......
18:26
Dionis741
Судя по взгляду из-под забрала, сиденье в некоторых местах тесновато.
17:36