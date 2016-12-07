Квят прошел подгонку сиденья

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят сегодня на базе команды в Фаэнце прошел процедуру подгонки сиденья в болиде следующего сезона, сообщает пресс-служба коллектива. Напомним, что в середине октября "Торо Россо" объявило о продлении контракта россиянина до конца сезона-2017.