Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит первую практику на "Гран-при США", информирует dailyautosport.com. Вместо него за руль болида сядет индонезиец Шон Гелаэль. Квят примет участие во второй практике, которая начнется в 21.55 по московскому времени.

Партнером Квята на "Гран-при США" станет новозеландец Брендон Хартли. Для него эта гонка станет дебютной в "Формуле-1". Хартли заменит француза Пьера Гасли, который пропустит "Гран-при" из-за участия в решающем этапе Суперформулы.

Напомним, ранее появилась информация, что "Гран-при США" с высокой долей вероятности может стать последней гонкой для Квята в текущем сезоне.

Наряду с Гасли, Хартли рассматривается руководством гоночной программы "Ред Булл" в качестве одного из основных кандидатов на место в "Торо Россо" в 2018 году.



