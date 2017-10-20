14:14 | Формула-1

Квят пропустит первую практику на "Гран-при США"

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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит первую практику на "Гран-при США", информирует dailyautosport.com. Вместо него за руль болида сядет индонезиец Шон Гелаэль. Квят примет участие во второй практике, которая начнется в 21.55 по московскому времени.

Партнером Квята на "Гран-при США" станет новозеландец Брендон Хартли. Для него эта гонка станет дебютной в "Формуле-1". Хартли заменит француза Пьера Гасли, который пропустит "Гран-при" из-за участия в решающем этапе Суперформулы.

Напомним, ранее появилась информация, что "Гран-при США" с высокой долей вероятности может стать последней гонкой для Квята в текущем сезоне.

Наряду с Гасли, Хартли рассматривается руководством гоночной программы "Ред Булл" в качестве одного из основных кандидатов на место в "Торо Россо" в 2018 году.

 


 

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КолобокКолобков

А почему не в 21-58 ? Так-то практика в 22-00 по Мск

14:21