Квят показал 18-й результат в квалификации "Гран-при Мексики"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Мексики". Россиянин показал 18-е время в квалификационном заезде. По ходу своего быстрого круга Квят жаловался на потерю мощности, что не позволило ему вернуться на трассу для улучшения результата.
Таким образом, Квят проигрывает своему партнеру по команде Карлосу Сайнсу в квалификациях со счетом 4:11.
Aleks125
КолобокКолобков Aleks125___Сайнц Крутой только на фоне изечки...Без обид, горе-патриоты )))==== Какие обиды, ведь своими словами ты Макс вообще в ноль опустил на фоне Рика)))))
23:16
Союз Аполлонович
КолобокКолобков _Ratibor____Абсолютно в точку, хотя и сам того не желал, очередной патриотический дебил))) 11-4 с Сайнцем это совсем не то же самое, что 10-5 с Рикьярдо.____________ В 15 году счет по квалификациям Рик-Квят 12:7. Ну и кто здесь дебил?
23:14
КолобокКолобков
Aleks125___Сайнц Крутой только на фоне изечки...Без обид, горе-патриоты )))
23:09
Aleks125
Вроде Сайнс крутой и поэтому 11-4 выглядит нормально, но Макс круче всех, но 10-5 его не красит. P.S. Все выводы о гонщиках были сделаны по словам эксперта Колобка.
22:59
КолобокКолобков
_Ratibor____Абсолютно в точку, хотя и сам того не желал, очередной патриотический дебил))) 11-4 с Сайнцем это совсем не то же самое, что 10-5 с Рикьярдо.
22:28
_Ratibor_
Ну 11:4 это конечно разгром на фоне 10:5 вообще просто ужас какой-то, как это вообще можно терпеть!!!
22:19
КолобокКолобков
Поломка это только со слов тела - " Опять нет ритма" (с). Если поломка- добро пожаловать стартовать с пит-лейна завтра. А если нет- просто очередной трёп, чтобы оправдать очередной слив Сайнцу ( Сайнцу,КАРЛ!!!), который вообще будет стартовать в первой 10.
21:51
КолобокКолобков
Поломка машины??? Ой,ты батюшки ))))
21:49
streletc1783
слов нет во всех гонках в которых машина конкурентна квят или неудачно квалифицируется или в кого то въезжает
21:47
fireman32
Ну что ты будешь делать?Поломка?У Квята?Опять))?
21:46
Союз Аполлонович
КолобокКолобков_____ Колобок, ты действительно дурачок или просто прикидываешься? У Квята проблемы с машиной, а ты и здесь свои пять копеек вставляешь
21:37
sava-morgan
spawn0, а ты хоть смотришь или просто читаешь? у него машина(в очередной раз) поломалась
21:36
sava-morgan
Сезон, скомкан. Посмотрим по результатам следующего, сольёт - отговорок уже не будет. А какой там счёт у максика?
21:35
spawn0
обычный днищенский результат обычного средненького пилота...
21:34
КолобокКолобков
4-11 Сайнцу...И этого пилота продлили...Вы говорите , что хотите, но это нонсенс... И самое главное- это тело "всем довольно" и его "всё устраивает" ((((
21:30