Квят показал 18-й результат в квалификации "Гран-при Мексики"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Мексики". Россиянин показал 18-е время в квалификационном заезде. По ходу своего быстрого круга Квят жаловался на потерю мощности, что не позволило ему вернуться на трассу для улучшения результата.

Таким образом, Квят проигрывает своему партнеру по команде Карлосу Сайнсу в квалификациях со счетом 4:11.