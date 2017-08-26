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Квят показал 17-й результат в квалификации "Гран-при Бельгии"

Сегодня. Спа. Даниил КВЯТ не сумел порадовать болельщиков в квалификации "Гран-при Бельгии". Фото AFP
Сегодня. Спа. Даниил КВЯТ не сумел порадовать болельщиков в квалификации "Гран-при Бельгии". Фото AFP
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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-й результат в квалификации "Гран-при Венгрии". Россиянин не смог выйти во второй сегмент квалификации в отличие от партнера по команде Карлоса Сайнса. Таким образом, в квалификациях в нынешнем сезоне счет 7:5 в пользу испанца.

При этом Квят будет стартовать 15-м, поскольку Фелипе Масса и Стоффель Вандорн получат штрафы на стартовой решетке.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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миша елец

несчастный

15:46

КолобокКолобков

Как же так??? Вчера же дебило-патриоты орали, что изька только в практиках нарочно медленно ездит??????????

15:26