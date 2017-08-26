Квят оштрафован на 20 позиций на старте "Гран-при Бельгии"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят получит штраф за замену деталей двигателя сверх квоты. Сумма потерянных позиций на старте "Гран-при Бельгии" составит 20. Таким образом, россиянин, показавший 17-й результат в квалификации, стартует одним из последних, однако может не стать замыкающим пелотон, поскольку штраф в 65 мест получил Стоффель Вандорн на "Макларене".

Напомним, что штрафы по пять позиций получили Фелипе Масса, Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.