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Квят оштрафован на 20 позиций на старте "Гран-при Бельгии"

Пилот "Торо Россо" Даниил КВЯТ. Фото AFP
Пилот "Торо Россо" Даниил КВЯТ. Фото AFP
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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят получит штраф за замену деталей двигателя сверх квоты. Сумма потерянных позиций на старте "Гран-при Бельгии" составит 20. Таким образом, россиянин, показавший 17-й результат в квалификации, стартует одним из последних, однако может не стать замыкающим пелотон, поскольку штраф в 65 мест получил Стоффель Вандорн на "Макларене".

Напомним, что штрафы по пять позиций получили Фелипе Масса, Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Требую 3 штрафных балла!!!!!

16:02

миша елец

герой фильма Невезучие

15:47