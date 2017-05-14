Квят – о мозолях: "Без боли нет побед"

"Торо Россо" на своей странице в Инстаграме после "Гран-при Испании" опубликовала фотографию Даниила Квята. Фото, на котором видны мозоли на руке пилота, команда подписала: "Он же говорил, что выложится по полной…"

Сам 23-летний россиянин ретвитнул фотографию, написав: "Без боли нет побед". В Испании Квят занял последнее, 20-е место в квалификации, стартовал предпоследним и финишировал девятым, набрав два очка.

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