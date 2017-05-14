Квят – о мозолях: "Без боли нет побед"

"Торо Россо" на своей странице в Инстаграме после "Гран-при Испании" опубликовала фотографию Даниила Квята. Фото, на котором видны мозоли на руке пилота, команда подписала: "Он же говорил, что выложится по полной…"
Сам 23-летний россиянин ретвитнул фотографию, написав: "Без боли нет побед". В Испании Квят занял последнее, 20-е место в квалификации, стартовал предпоследним и финишировал девятым, набрав два очка.
Битва Хэмилтона с Феттелем и прорыв Квята
Well, he did say he was going to give it his all... 👋🏼⬇️😜#NeverGiveUp pic.twitter.com/eOne8cnrrn– Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 14 мая 2017 г.
No pain, no gain😄 https://t.co/9kt7RVqd01– Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 14 мая 2017 г.