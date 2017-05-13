Квят начнет "Гран-при Испании" с последнего места

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в квалификации "Гран-при Испании" показал последний результат. Также в третий сегмент квалификации не вышли Маркус Эрикссон (16-й результат, "Заубер"), Джолион Палмер (17, "Рено"), Ленс Стролл (18, "Уильямс") и Стоффель Вандорн (19, "Макларен").
Darkmoon
Святой92__Не интересуюсь формулой___Вся суть) зачем вы вообще сюда заходите?
16:13
Святой92
Не интересуюсь формулой,но пару раз на итервью Квята попал и в обоих он говорит,надо разобраться что произошло))).Он так долго разбираться будет,пока его из формулы не выкинут))
15:53
tryam
гонщик.
15:48