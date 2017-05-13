15:35 | ФОРМУЛА-1

Квят начнет "Гран-при Испании" с последнего места

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в квалификации "Гран-при Испании" показал последний результат. Также в третий сегмент квалификации не вышли Маркус Эрикссон (16-й результат, "Заубер"), Джолион Палмер (17, "Рено"), Ленс Стролл (18, "Уильямс") и Стоффель Вандорн (19, "Макларен").

"Гран-при Испании". Квалификация. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Darkmoon

Святой92__Не интересуюсь формулой___Вся суть) зачем вы вообще сюда заходите?

16:13

Святой92

Не интересуюсь формулой,но пару раз на итервью Квята попал и в обоих он говорит,надо разобраться что произошло))).Он так долго разбираться будет,пока его из формулы не выкинут))

15:53

tryam

гонщик.

15:48