Квят начнет "Гран-при Испании" с последнего места

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в квалификации "Гран-при Испании" показал последний результат. Также в третий сегмент квалификации не вышли Маркус Эрикссон (16-й результат, "Заубер"), Джолион Палмер (17, "Рено"), Ленс Стролл (18, "Уильямс") и Стоффель Вандорн (19, "Макларен").

"Гран-при Испании". Квалификация. LIVE!