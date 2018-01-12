Квят может стать гонщиком "Заубера" или "Хааса"?

Финский гонщик Тони Виландер считает, что россиянин Даниил Квят может снова стать призовым пилотом в одной из команд, имеющих партнерские отношения с "Феррари". Квят потерял место в пелотоне после ухода из системы "Ред Булла", однако заключил контракт пилота развития с "Феррари" на 2018 год.

– Он даст ценный опыт "Феррари", потому что еще в прошлом году был призовым пилотом, – цитирует C More Виландера. – Возможно, его менеджер решил, что так будет правильнее для Квята в среднесрочной перспективе, даже если симулятор не улучшит его навыки пилота. В 2018 году Квяту будет непросто, потому что он явно не горит желанием оставаться тест-пилотом. Но он может вернуться в гонки в составе "Заубера" или "Хааса", если его поддержат спонсоры.

Ход конем. Квята приютили в "Феррари"