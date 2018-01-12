Квят может стать гонщиком "Заубера" или "Хааса"?

Финский гонщик Тони Виландер считает, что россиянин Даниил Квят может снова стать призовым пилотом в одной из команд, имеющих партнерские отношения с "Феррари". Квят потерял место в пелотоне после ухода из системы "Ред Булла", однако заключил контракт пилота развития с "Феррари" на 2018 год.
– Он даст ценный опыт "Феррари", потому что еще в прошлом году был призовым пилотом, – цитирует C More Виландера. – Возможно, его менеджер решил, что так будет правильнее для Квята в среднесрочной перспективе, даже если симулятор не улучшит его навыки пилота. В 2018 году Квяту будет непросто, потому что он явно не горит желанием оставаться тест-пилотом. Но он может вернуться в гонки в составе "Заубера" или "Хааса", если его поддержат спонсоры.
GroFan
Виландер? Кто такой? Колобок о тебе не слышал, так что ты ничтожество. Что? 2-кратный победитель Ле-Мана и чемпион мира по автогонкам на выносливость? Все равно ничтожество, не то что Колобок - вот он известный эксперт.
14:47
Леск
Тепличные условия и система РБ - два несовместимых понятия, е мое. Даня думаю на место пилота по развитию в скудерии согласился ради того,чтобы быть в "зоне видимости" Ф-1 и хоть какой-то зп. Он не денежный мешок, это факт, так что я бы не рассчитывать на места рента-драйверов вроде Сироткина.
11:46
КолобокКолобков
Наконец-то раскрыли вашего таинственного "Источника" ))) Это бедолага Виландер ))). Я о таком и не слыхивал. А написавшего ниже поправлю- не стоит ровнять Хаас и Заубер. У Хааса с мешками денег всё ровно.
11:35
karlikf1
Вот именно, что "если". В двери таких команд, как Заубер и Хаас, стучатся с мешком денег. Что-то я нигде не слышал и не читал о том, что за Квятом стоят какие-то спонсоры. Да и откуда им быть, если он всю дорогу жил, что наз-ся, в тепличных условиях - в системе Ред Булла. Что ему могут сказать в том-же Заубере: иди, ищи миллионов так 20, найдёшь, там посмотрим. Вот и всё, вся философия, а что он там себе с этих денег на личный контракт оставит - наверное ничего, во всяком случае это не проблема Заубера или Хааса.
11:30