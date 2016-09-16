Квят и Сайнс используют в Сингапуре разные настройки болидов

Пилоты "Торо Россо" продолжат использовать разные настройки болидов. В пятничной практике Карлос Сайнс в обеих сессиях опередил Даниила Квята, у которого остались прежние настройки, тогда как испанец использовал новую спецификацию.

– Наверное, единственная плохая новость пятницы в том, что между двумя пакетами настроек почти нет разницы, – цитирует Motorsport Сайнса. – Мы планируем остаться на разных настройках и в дальнейшем. Это не идеальный вариант, поскольку выходит, что новый пакет не так уж и хорош по сравнению со старым. Это означает, что наш прогресс не так хорош. Хотя трасса нам подходит куда больше, чем предыдущая в Монце. В воскресенье будет очень хорошая интересная гонка. Мы должны бороться в десятке.