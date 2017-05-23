Квят и другие гонщики проиграли звездам в благотворительном матче перед "Гран-при Монако"

Сборная гонщиков потерпела поражение от команды звезд в благотворительном матче перед "Гран-при Монако". Коллектив, за который сыграли Даниил Квят, Даниэль Риккьярдо, Фелипе Масса, Мик Шумахер, Карлос Сайнс, уступил со счетом 1:2 команде, за которую играли Ян Коллер, Вильям Галлас, Франческо Тольдо, Людовик Жюли и князь Монако. У пилотов голом отметился Марио Энгель, выступающий в ДТМ и "Формуле-Е".

Стоит отметить, что в прошлом году в подобном матче гонщики выиграли со счетом 3:1.