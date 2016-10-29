Квят доволен результатами обеих практик "Гран-при Мексики"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший 11-й результат во второй практике "Гран-при Мексики", подчеркнул, что остался доволен тренировкой. По его словам, команда выполнила запланированную программу. В первой практике Квят был десятым.

– Я считаю, что день прошел неплохо, – приводит Autosport слова Квята. – Мы выполнили почти всю запланированную программу, а я и мой гоночный инженер остались довольны результатами обеих тренировок. Сейчас нужно проанализировать все собранные данные и подготовиться к остальным сессиям уикэнда.