02:55 | ФОРМУЛА-1

Квят доволен результатами обеих практик "Гран-при Мексики"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший 11-й результат во второй практике "Гран-при Мексики", подчеркнул, что остался доволен тренировкой. По его словам, команда выполнила запланированную программу. В первой практике Квят был десятым.

– Я считаю, что день прошел неплохо, – приводит Autosport слова Квята. – Мы выполнили почти всю запланированную программу, а я и мой гоночный инженер остались довольны результатами обеих тренировок. Сейчас нужно проанализировать все собранные данные и подготовиться к остальным сессиям уикэнда.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37752-daniil-kvyat-ya-dovolen-rezultatami-obeih-trenirovok

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