Квалификация "Гран-при Италии" возобновлена

Квалификация "Гран-при Италии", которая была остановлена после четырех с половиной минут первого сегмента, была возобновлена, сообщает пресс-служба "Формулы-1". Спустя 2 часа 40 минут после начала квалификации пилоты вновь вернулись на трассу.

Наопмним, красные флаги были подняты над трассой после вылета пилота "Хааса" Ромена Грожана, болид которого на прямой сорвало из-за мокрой трассы. Другие гонщики также совершали ошибки из-за дождя, но не фатальные.

По ходу первой части квалификации пилоты жаловались на плохую видимость из-за обилия воды на трассе и дождя. В частности, пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что совершенно не видит, куда ехать. На это же жаловался Грожан, который назвал глупым решение проводить квалификацию в дождевых условиях.

"Гран-при Италии". Квалификация. LIVE!