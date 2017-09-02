Квалификация "Гран-при Италии" остановлена из-за дождя и вылета Грожана

Квалификация "Гран-при Италии" остановлена после четырех с половиной минут первого сегмента. Красные флаги были подняты над трассой после вылета пилота "Хааса" Ромена Грожана, болид которого на прямой сорвало из-за мокрой трассы. Другие гонщики также совершали ошибки из-за дождя, но не фатальные.
По ходу первой части квалификации пилоты жаловались на плохую видимость из-за обилия воды на трассе и дождя. В частности, пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что совершенно не видит, куда ехать. На это же жаловался Грожан, который назвал глупым решение проводить квалификацию в дождевых условиях.
иго
Мы наблюдаем увлекательнейшую квалификацию! Надеюсь, что в гонке дождя не будет.
16:17
RoyalFuck
Ребят подскажите когда будет возоблена Квалификация. Т.е. йа хочу сказать когда её будут показывать по матч-тв!
16:10
ЮКИ
клят опять жаловался?!видимо,ябедник ишшо тот!
15:34
КолобокКолобков
УУУУУУУУУУУУУУУУ Как же достали все эти грожаны!!!!! Грожан- в данном случаи образ собирательный. Ну если до тебя пилоты смогли проехать хоть как-то круг ( даже изя,КАРЛ!!!), то не ной,что всё плохо о и ехать невозможно.Из-за таких ущербных и держат красные флаги по часу(((( Не можешь ехать в таких условиях- не выезжай, стартуй последним. Пусть те, кто умеет ездить по мокрой трассе- пробуют.
15:20