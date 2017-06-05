Кубица впервые за шесть лет сядет за руль болида "Формулы-1"

Роберт Кубица намерен провести свои первые тесты машины "Формулы-1" с момента окончания своей карьеры в "Королевских гонках" шесть лет назад, информирует Autosport. Во вторник он должен присоединиться к резервному пилоту "Рено" Сергею Сироткину и протестировать шасси Lotus E20 2012 года.

Кубица в последний раз сидел за рулем автомобиля "Формулы-1" в феврале 2011 года во время официальных тестов на трассе Рикардо Тормо в Испании, которые прошли всего за несколько дней до роковой раллийной аварии, поставившей крест на его карьере в "Больших призах".

Кубица провел последние месяцы, испытывая различные автомобили, в том числе GP3 в Италии, "Формулы-Е" в Донингтон-Парке и совсем недавно – LMP2 Dallara для SMP Racing в Монце. 32-летний поляк также должен был принять участие в WEC с командой LMP1 ByKolles, но в последний момент отказался.