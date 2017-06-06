Кубица вновь работает за рулем болида "Формулы-1"

Бывший пилот "Формулы-1" Роберт Кубица протестировал болид "Лотуса" образца 2012 года. Гонщик проехал 115 кругов, работая с командой "Рено" в Валенсии. В "Формуле-1" Кубица выступал с 2006 по 2010 год в "Заубере" и "Рено". В 2011 году он получил тяжелую травму на предсезонных тестах и ушел из "Королевских гонок".