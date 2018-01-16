Кубица стал резервным пилотом "Уильямс"

Поляк Роберт Кубица получил сразу две должности в "Уильямс". Он назначен резервным гонщиком и пилотом по развитию команды, сообщает WilliamsF1. Гонщик примет участие в предсезонных тестах в Барселоне и нескольких тестах по ходу сезона, а также будет заниматься свободной практикой. Кроме того, в его обязанности будет входить общение с прессой и спонсорами и участие в публичных мероприятиях.

– Я очень рад присоединиться к команде "Уильямс" в качестве резервного гонщика и пилота по развитию в этом сезоне, – цитирует пресс-служба команды Кубицу. – Я нахожусь в отличной физической форме, но мне стоило больших усилий добраться туда, где я сейчас нахожусь. Я хотел бы поблагодарить "Уильямс" за предоставленную мне возможность, за веру в меня.

Напомним, что Кубица уже выступал в "Формуле-1" в 2006-08 и 2010-11 годах. Ранее стало известно, что основным пилотом "Уильямс" в будущем сезоне будет россиянин Сергей Сироткин.