Кубица работал на тренажере "Рено" в Энстоуне

Польский гонщик Роберт Кубица работал на симуляторе болида "Формулы-1" на базе "Рено" в Энстоуне. Руководитель команды Фредерик Вассер подчеркнул, что это не значит, будто Кубица вернется в "Королевские гонки".

– Мы не скрываем, что Кубица работал на нашем симуляторе в Энстоуне, – цитирует F1i Вассера. – У нас с ним хорошие рабочие отношения. Мне было интересно посмотреть на его работу на тренажере. У него богатый опыт в гонках.

Кубица вынужден был закончить карьеру в "Формуле-1" после серьезной аварии в ралли в 2011 году.