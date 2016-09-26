21:18 26 сентября | ФОРМУЛА-1

Кубица работал на тренажере "Рено" в Энстоуне

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Польский гонщик Роберт Кубица работал на симуляторе болида "Формулы-1" на базе "Рено" в Энстоуне. Руководитель команды Фредерик Вассер подчеркнул, что это не значит, будто Кубица вернется в "Королевские гонки".

– Мы не скрываем, что Кубица работал на нашем симуляторе в Энстоуне, – цитирует F1i Вассера. – У нас с ним хорошие рабочие отношения. Мне было интересно посмотреть на его работу на тренажере. У него богатый опыт в гонках.

Кубица вынужден был закончить карьеру в "Формуле-1" после серьезной аварии в ралли в 2011 году.

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