Кубица прекратил сотрудничество с Росбергом

Резервный пилот "Уильямса" Роберт Кубица отметил, что прекратил сотрудничество с чемпионом мира 2016 года Нико Росбергом. Немец помогал поляку, с которым давно дружит, устроиться в какую-либо команду, но вернуться к роли призового пилота Кубица не смог.

– Мы тесно сотрудничали с конца прошлого года, – цитирует F1i Кубицу. – У нас превосходные отношения, но когда я в роли резервного пилота, от этого сотрудничества мало пользы. Так что оно пока не нужно. Но мы поддерживаем отношения, дружим семьями.