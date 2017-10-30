Кубица может сменить Массу уже в Абу-Даби

Польский гонщик Роберт Кубица может заменить Фелипе Массу в "Уильямсе" на последнем этапе сезона – "Гран-при Абу-Даби". Как сообщает F1Today, руководство британской команды видит в поляке наиболее вероятного сменщика Массы, с которым планируется расстаться после окончания нынешнего сезона.

Однако физическое состояние Кубицы вызывает озабоченность в "Уильямсе", несмотря на успешное прохождение тестов поляком. Он до нынешнего сезона не садился за руль болида "Формулы-1" после аварии 2011 года.

Ранее в "Уильямсе" подтверждали, что также рассматривают кандидатуры тест-пилота Пола ди Ресты и Даниила Квята, который покинул систему "Ред Булла".