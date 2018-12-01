Кубица будет выступать в "Формуле-1" под номером 88, Норрис - под 4-м, а Джовинацци - под 99-м

ФИА опубликовала заявочные листы команд "Формулы-1" на следующий сезон. В нем указаны номера всех новичков чемпионата, кроме Александра Албона, который будет напарником Даниила Квята в "Торо Россо". Номера от 2 до 99 закрепляются за гонщиками на протяжении всей карьеры в "Формуле-1", а спустя два сезона после завершения карьеры в серии они становятся доступны для других пилотов.

Новичок "Уильямса" Роберт Кубица взял себе номер 88, под которым ранее выступал в "Маноре" Рио Харьянто. Антонио Джовинацци из "Заубера" взял номер 99, под которым также за "Заубер" выступал Адриан Сутиль, Джордж Расселл из "Уильямса" получил номер 63, а Ландо Норрис из "Макларена" – 4 – под этим номером за "Марусю" выступал Макс Чилтон.