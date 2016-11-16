Кристиан Хорнер: "Звонок Вольффа не повлиял на гоночный стиль Ферстаппена"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер заявил, что звонок главы "Мерседеса" Тото Вольффа накануне "Гран-при Бразилии" никоим образом не сказался на выступлении Макса Ферстаппена на Интерлагосе. В преддверии гонки в Сан-Паулу Вольфф связался с Йосом Ферстаппеном, чтобы через него повлиять на пилота, действиями которого по отношению к Нико Росбергу на "Гран-при Мексики" он был недоволен. Вольфф хотел, чтобы юный голландец аккуратно вел себя на трассе в отношении пилотов "Мерседеса", сражающихся за чемпионство.

– Интересно, посылал ли Тото кому-нибудь сообщения или звонил после этого обгона Макса? – цитирует Autosport Хорнера. – Ферстаппен осуществил отличный маневр и доказал, что звонок Тото никак не повлиял на его гоночный стиль.

Напомним, что в Бразилии голландец финишировал третьим и был назван "пилотом дня".