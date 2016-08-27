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Кристиан Хорнер: "Второе место в Кубке конструкторов? Это вопрос на несколько миллионов фунтов стерлингов"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что для команды крайне важно хавоевать второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона. Хорнер подчеркунл, что часть сил на базе коллектива уже брошена на работу над шасси следующего года в свете предстоящих перемен в техническом регламенте.

 - Второе место в Кубке конструкторов? Это вопрос на несколько миллионов фунтов стерлингов, так что результат в Кубке конструкторов весьма значим, - цитирует F1News Хорнера. - Есть желание сохранить ритм, заданный в предыдущих гонках, вплоть до заключительного этапа в Абу-Даби. Разумеется, одновременно, как и все участники, мы активно работаем над перспективным шасси в свете предстоящей смены регламента – на базе команды сейчас очень напряженный график.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/Championship/2016/belgium/press-friday.shtml

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