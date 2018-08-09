Кристиан Хорнер: "Возможно, Риккьярдо не хочет становиться пилотом поддержки"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что Даниэль Риккьярдо решил уйти по окончании сезона в том числе из-за боязни стать вторым номером в противостоянии с Максом Ферстаппеном. Австралиец с 2019 года будет выступать за "Рено".

– Думаю, он чувствовал, что спустя пять лет ему нужен новый вызов, – цитирует F1Today Хорнера. – По его мнению, "Рено" сейчас на подъеме. Он мог оценить это за годы работы. Возможно, он хочет играть ведущую роль в команде. Конкуренция между ним и Максом очень интенсивна. Макс становится все сильнее и сильнее. Думаю, Даниэль просто решил, что пришло время попробовать себя где-то еще.

Макс растет с точки зрения скорости и силы, и Даниэль не хочет становиться поддержкой. Но между ними нет никакой разницы. У них равный статус. Так было всегда. Хотя, вероятно, эти мысли окончательно подтолкнули Даниэля к его решению. Я мог бы понять его переход в "Феррари" или "Мерседес", но с "Рено" он очень рискует.