Кристиан Хорнер: "Вольфф думает, что Хэмилтон больше слушает меня, чем его"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер после "Гран-при Абу-Даби" поддел руководителя "Мерседеса" Тото Вольффа, который заявил, что в конце гонки Льюис Хэмилтон последовал совету Хорнера. Тот ранее рассуждал, что у Хэмилтона будут шансы на чемпионство, если "Ред Булл" или "Феррари" создадут проблемы Нико Росбергу. Именно это пытался сделать Хэмилтон на последних кругах, когда сдерживал партнера по команде, подставляя его под атаки соперников.

– Мы знаем, что Тото хотел бы управлять всем, что происходит в паддоке, – цитирует F1i Хорнера, вспомнившего звонок Вольффа отцу пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена. – Даже пилотами других команд. Тото думает, что Хэмилтон больше слушает меня, чем его. Видимо, теперь Льюис должен перейти в "Ред Булл" (смеется). Но знаете, наверное, это все лучше работает, когда ты непосредственно разговариваешь со своими пилотами, а не с их родителями.